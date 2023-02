Ernstig zieke PSV-woordvoerder Thijs Slegers wordt niet meer beter

De ernstig zieke Thijs Slegers (46), bekend als woordvoerder van PSV, wordt niet meer beter. Dat heeft hij donderdagmiddag laten weten in een bericht op social media. "De artsen kunnen niets meer voor me doen."

Slegers werd in 2020 getroffen door acute leukemie. "De afstotingsziekte die me al maanden dwars zit, is geen halt toe te roepen", laat Slegers weten. "Na een eerder geslaagde stamceltransplantatie zullen de naweeën me uiteindelijk fataal worden. De artsen kunnen niets meer voor me doen."

Slegers stopte door zijn ziekte noodgedwongen met zijn werk als woordvoerder.

'Noodlot accepteren'

Hoe lang Slegers nog te leven heeft, is niet duidelijk. "Ons rest niets anders dan het noodlot te accepteren en er mee te dealen. Mijn gezin en ik danken jullie allemaal voor de steun die we mochten ontvangen in de voorbije jaren. Dat heeft ons ontzettend goed gedaan", zegt hij in het bericht.

In het statement schrijft Slegers met een knipoog: "Tips voor voor goeie series zijn welkom. Moet de tijd toch door zien te komen."

'Schrijf je in als stamceldonor'

Slegers roept zijn volgers op zich in te schrijven als stamceldonor. "Als jullie me echt blij willen maken, schrijf je via Matchis in. Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!"

