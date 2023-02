Magtel en Dominique strijden om de rol van Sandy in de musical Grease

De talentenjacht ‘Op zoek naar’ nadert zijn ontknoping en de kans is groot dat de musical Grease een Brabantse Sandy krijgt. Magtel de Laat uit Reusel en Dominique de Bont uit Waalwijk gaan mogelijk de rol spelen die wereldberoemd werd gemaakt door Olivia Newton-John.

De tv-show is wekenlang een afvalrace geweest. Als je dacht dat het haat en nijd was tussen de deelnemers, heb je het helemaal mis. “We zijn heel goed bevriend geraakt”, zegt Dominique. “Wat we in die liveshows doen, is zo intensief en zoiets raars. Dus de mensen met wie je dat deelt, daar bouw je heel snel een band mee op.”

In 'Op zoek naar' wordt vrijdagavond bepaald wie Danny en Sandy gaan spelen in de nieuwe uitvoering van Grease. De musical werd iconisch door de filmversie uit 1978 met John Travolta en Olivia Newton-John.

Dominique heeft al een grote musicalproductie op haar naam staan. Ze speelde een hoofdrol in Zodiac, die in de Bredase koepelgevangenis was te zien. En dat is nu een handige ervaring: “We stonden op de Uitmarkt en ik werd uitgenodigd bij Tijd voor Max. Dat ik al een keer iets live op tv had gedaan, vond ik wel fijn.”

Dominique en Magtel werden de afgelopen week vrienden. Magtel: “Ik weet niet wat het is, maar je maakt makkelijker contact met Brabanders. Je staat al met 1-0 voor als je een mede-Brabander ontmoet." Dominique: "We hebben dezelfde humor, die nergens over gaat.”

En nu nadert eindelijk de ontknoping. “Het wordt nu nog leuker en nog spannender”, zegt Dominique. “En ik wil ook echt wel winnen. Maar ik vind Magtel en Danique zó leuk en zó goed dat ik absoluut een kaartje ga kopen als zij straks in Grease staan.”

“Voor mij is dat precies zo”, antwoordt Magtel. “Ik zie mezelf zeker Sandy spelen, maar Dominique en Danique ook.” Toch heeft Magtel misschien wel de beste papieren. Want haar twee tegenstanders stonden allebei een keer in een sing off en bleven toen dankzij de kijkers in de race. “Nee hoor, dat zegt meer over welk nummer de kijker het mooiste vond. Maar dit gaat puur over: wie vinden ze na vrijdag het meest geschikt?”

Ook bij de mannen valt er wat te kiezen. Hebben beide Sandy's een favoriete Danny? Magtel: “Mijn favoriete Danny is er al uit. Dat was Shay. Hij is mijn allerbeste vriend. Nu heb ik een lichte voorkeur voor Paul.”

Dominique: “Ik heb met Victor een speciale band, omdat we samen live een duet hebben gezongen. Dat vond ik zó leuk. Ik vind hem zo’n fijne speler en zanger. Het lijkt me met hem echt een feestje.”

Kijk hieronder het duet van Dominique met Victor terug: