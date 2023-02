Grensrechter geslagen na voetbalduel: 100 uur taakstraf voor twee mannen

Een vechtpartij na een voetbalwedstrijd in Rosmalen komt twee mannen van 20 en 22 uit Vught op een taakstraf van 100 uur te staan Volgens de politierechter in Den Bosch hebben ze onder anderen een grensrechter geslagen. Van de KNVB hadden de twee al een clubverbod van vier en zes jaar gekregen. De vader van de 22-jarige dader werd vrijgesproken.

De 56-jarige assistent-scheidsrechter heeft er vooral lichamelijk en geestelijk nog last van, al is hij wel weer gaan vlaggen. Dit alles bleek donderdag tijdens een zitting van de politierechter. Zij boog zich over de ongeregeldheden na de wedstrijd op 18 september 2021 tussen de teams van OJC Rosmalen en Real Lunet voor spelers onder de 23.

Een speler van de club uit Rosmalen werd zo hard geslagen dat het hem ‘zwart voor zijn ogen werd‘ en dat hij ‘vijf seconden van de wereld is geweest'. De ‘vlagger’ van de thuisclub kreeg klappen, waarbij hij een snee in zijn gezicht en een gebroken vinger opliep. Ook ging zijn horloge kapot.

'Niet meer naar Ajax'

Extra vervelend zijn de gevolgen voor de grensrechter, vertelt zijn advocaat: "Zijn vrouw heeft een andere echtgenoot teruggekregen. Hij bezoekt geen wedstrijden van Ajax meer en mijdt grote druktes.”

Volgens de advocaat gaat de man bewust met de auto naar therapie, vlakbij zijn huis, omdat hij liever niet op straat komt.

'Racistische opmerkingen'

De advocaten van de verdachten vonden dat uit getuigenverklaringen helemaal niet kon worden afgeleid wie daadwerkelijk had geschopt of geslagen. Ze verweten de grensrechter dat hij niet bij de zitting aanwezig was. Zijn vrouw hoorde deze woorden met gemengde gevoelens aan.

De advocaten zeiden dat de grensrechter racistische en neerbuigende opmerkingen zou hebben gemaakt. Eén van de mannen die nu gestraft zijn, heeft een zwarte huidskleur. Real Lunet heeft bovendien een Molukse achtergrond.

Hoe dan ook: wat een gezellige zaterdagmiddag had moeten zijn, is op een heel vervelende manier geëindigd, zo vatte de officier van justitie de vechtpartij samen. De rechter noemde het ‘vreselijk.’