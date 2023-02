Tientallen jerrycans met drugsafval gedumpt naast twee basisscholen

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

Een lading drugsafval is afgelopen nacht gedumpt naast twee basisscholen aan de Pastoor Doensstraat in Bavel. Dat meldt de politie. Op foto's is te zien dat tientallen jerrycans en enkele grote vaten over de grond verspreid liggen. De omgeving is afgezet.