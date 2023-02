Menno en Nick vertroetelen auto's in hotel: 'Stofvrij en lekker warm'

Een vijfsterrenplek waar je auto lekker warm staat en extra goed verzorgd wordt. Veghel heeft sinds een tijdje een heus autohotel als een van de weinige plekken in Brabant. Het enige wat ontbreekt is roomservice.

Nick Hendriks en Coen van den Tillaart van Go Car halen het doek van een oude Mercedes. De auto is perfect gerestaureerd en heeft een ‘kamer’ in het autohotel. “Ja, er staan hier bijzondere exemplaren tussen”, zegt Nick. “Deze is van een klant die er heel zuinig op is. Zoals je ziet, hij ziet er piekfijn uit.” En zo staat de garage van Nick en Coen vol met bijzondere auto’s. Veel luxe Porsches en Mercedessen. Maar bijvoorbeeld ook een oude Mini Cooper. “Als je die lang mooi wil houden dan moet je 'm in een verwarmde garage opslaan”, zegt Nick. “Daarom staat de wagen hier.”

"Dit is wel extra verwennerij voor mijn auto."

“Of mensen hebben geen plek thuis, of ze hebben een auto waarmee ze niet in de winter willen rijden”, vertelt Nick verder. “Maar bijvoorbeeld ook auto’s voor oldtimerrally’s staan hier. Wij zorgen er dan voor dat ze volgetankt klaarstaan als ze opgehaald worden.” Menno van der Pol uit Veghel heeft zijn Porsche in het autohotel staan. “Ja, dit is wel extra verwennerij voor mijn auto. Maar het is ook noodzakelijk”, zegt hij. “Ik wil de auto netjes houden. En in deze tijden met sneeuw en kou is het niet fijn als-ie buiten staat.”

"Een bubbelbad, dat zit er helaas niet in, wel een lekker sopje."

Auto’s in het hotel krijgen een druppellader zodat de accu altijd vol is. Regelmatig wordt de bandenspanning gecontroleerd. “En de ruimte houden we stofvrij en op een aangename temperatuur voor de auto”, zegt Nick. Maar dingen als een bubbelbad zijn er niet. “Dat zit er helaas niet bij”, lacht Nick. “Maar we kunnen haar wel helemaal schoonmaken. Dan krijgt de auto een lekker sopje.” En ook roomservice ontbreekt. “Gelukkig bellen de auto’s niet”, aldus Nick. “Het zijn rustige klanten.”

De Porsche van Menno krijgt een poetsbeurt (foto: Jos Verkuijlen).

Deze oude Mercedes staat in het autohotel (foto: Jos Verkuijlen).

Coen van den Tillaart en Nick Hendriks hebben een autohotel (foto: Jos Verkuijlen).