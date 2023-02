Al 44 jaar lief en leed bij BC De Waterstraot: 'Voor mij is dit thuis'

4 x 11 is dik feest. En dat is wat de jubilerende carnavalsclub De Waterstraot uit Halsteren wil uitbeelden met niet één, maar twee wagens. Een dubbele uitdaging, waar met man en macht aan wordt gewerkt. Want de saamhorigheid, er voor elkaar zijn, dat hoort bij de Waterstraot.

Ook bij Lendert Schuurbiers is het bouwen er met de paplepel ingegoten. "Voor mij is dit gewoon thuis." Zijn vader begon bij de club, hij ontwierp zelfs wagens. "Het ging bij ons thuis altijd over de wagens. De keukentafel lag altijd vol met schetsen." Er lopen momenteel zelfs drie generaties van de familie Schuurbiers rond bij de club.

In de 44 jaar dat de bouwclub bestaat, zijn er ontelbaar veel herinneringen gemaakt. "Het mooie aan die periode is alle leut die we hebben gehad", zegt voorzitter Michel Nefs. "Maar er zijn ook tranen geweest, zoals het verlies van Wout. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt." Wout Hagenaars kwam in 2011 om het leven door een ongeluk tijdens het bouwen in de loods.

Lendert sluit zich bij de woorden van Michel aan. Hij herinnert zich nog goed de erehaag die zich vormde op de Grote Markt, toen de wagen van de Waterstraot aan kwam rijden. Speciaal voor Wout. "Iedereen was aan het klappen. De wagen werd vol met bloemen gegooid. Het respect dat we daar kregen, dat was bijzonder."