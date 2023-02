Man zwaargewond na schietpartij, Bosschenaar (31) opgepakt

Een 31-jarige man uit Den Bosch is vrijdag opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een schietpartij in Woerden, eind vorig jaar. Daarbij raakte een 59-jarige man uit die stad zwaargewond.

De schietpartij vond plaats in de nacht van 15 op 16 november. Iets na twee uur kreeg de politie een melding van schoten aan de Leidsestraatweg. Het slachtoffer werd later die nacht in het ziekenhuis aangehouden, nadat er in zijn huis een grote hoeveelheid drugs werd gevonden.

Sindsdien is de politie hard op zoek naar de drie verdachten. Donderdagavond kon de 31-jarige Bosschenaar door het arrestatieteam worden aangehouden. De andere twee verdachten zijn nog niet gepakt.