GroenLinks en PvdA willen na verkiezingen alleen samen in provinciebestuur

Mochten PvdA en GroenLinks na de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant toetreden tot het college, dan doen ze dat alleen samen. Dat hebben de lijsttrekkers van de twee partijen vrijdag bekendgemaakt.

In het dagelijks bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten (GS), willen ze gezamenlijk ‘een stevig en sociaal groen blok vormen’, zo luidt de ambitie. Door de handen ineen te slaan, hopen de twee partijen ook als grootste blok uit de verkiezingen te komen.

'Samen grootste worden is realistisch'

"We hebben nu samen acht zetels in de Provinciale Staten. We rekenen op winst, dus samen het grootste worden is realistisch en hoopgevend", zegt Jade van der Linden, lijsttrekker van GroenLinks.

Momenteel is de VVD in Brabant de grootste met tien zetels, het CDA volgt met negen zetels. Deze twee partijen, D66 en (nog als twee ‘aparte’ partijen) GroenLinks en PvdA vormen nu samen GS. Deze laatste twee partijen noemen de nauwere samenwerking na de verkiezingen op 15 maart een logische volgende stap. "In meer dan de helft van de Brabantse gemeenten vormen GroenLinks en PvdA al een gezamenlijke fractie in de gemeenteraad", meldt PvdA-lijsttrekker Ward Deckers. "En ook op landelijk niveau zullen de Eerste Kamerfracties na de verkiezingen worden samengevoegd."

'Fusie dichterbij brengen'

PvdA en GroenLinks lijken steeds dichter naar elkaar toe te groeien. Eerder deze week bleek een aantal prominente politici van PvdA en GroenLinks lid te zijn geworden van beide partijen, onder wie Job Cohen en Diederik Samsom van de PvdA en Bram van Ojik van GroenLinks. Dit met als doel om de samenwerking te versterken en een fusie dichterbij te brengen.

Provinciaal gezien is de samenwerking tussen beide partijen in Zeeland nog groter dan in Brabant. In die provincie gaan de partijen samen op één kieslijst. Maar afgezien van Zeeland, is Brabant ‘zover ik weet de enige provincie waar PvdA en GroenLinks hebben afgesproken alleen sámen of niet in het college te gaan’, aldus Deckers.

