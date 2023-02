Willem II en TOP Oss winnen Brabantse derby's, afgang FC Eindhoven

Het was een avond in de Keuken Kampioen Divisie met veel doelpunten. Zo scoorde Willem II liefst vijf keer tegen het arme Helmond Sport (5-1). TOP Oss haalde uit tegen buurman FC Den Bosch: 3-0. FC Eindhoven daarentegen, kreeg juist vier tegentreffers. FC Dordrecht was met 4-0 te sterk.

TOP Oss - FC Den Bosch 3-0

Het was een echte Brabantse derby, die TOP en FC Den Bosch met elkaar ‘uitvochten’. Al in de eerste helft werd viermaal een gele kaart getoond en wel aan Rick Stuy van de Herik, Kay Tejan en Dean van der Sluys van de thuisclub en aan Teun van Grunsven van de Bossche rivaal. Gescoord werd slechts eenmaal, door Jearl Margaritha, die in de 26e minuut het net vond. Met nog een kwartier op de klok werd het duel beslist door Stuy van de Herik (2-0). Ondertussen hadden aan Bossche zijde Jorn van Hedel en Tomas Kalinauskas inmiddels ook geel gezien. In de extra tijd werd het feest voor TOP helemaal compleet door een treffer van Kyvon Leidsman.

Willem II - Helmond Sport 5-1

Een ander Brabants onderonsje speelde zich af in het Koning Willem II Stadion in Tilburg. Willem II was meer dan een maat te groot voor Helmond Sport. Al in de eerste helft nam het afstand van de Helmondse laagvlieger door doelpunten van Leeroy Owusu en Elton Kabangu. Snel na de hervatting leek het weer spannend te gaan worden toen Martijn Kaars voor Helmond Sport scoorde. Binnen 4 minuten was het verschil opnieuw twee, toen Jizz Hornkamp er vanaf elf meter 3-1 van maakte. Daarna moest Helmond Sport nog treffers incasseren van Max Svensson en Jeremy Bokila. Scheidsrechter Joey Kooij deelde aan zes spelers een gele kaart uit: Erik Schouten, Svensson (Willem II), Flor Van Den Eynden, Peter van Ooijen, Elmo Lieftink en Jarno Lion (Helmond Sport). Willem II wacht maandag weer een tegenstander uit eigen provincie: dan komt FC Eindhoven op bezoek.

