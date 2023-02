'Mensenhandelaren actief rond azc Gilze, zorgen over tieners in sekswerk'

Signalen over mensenhandel in de buurt van het asielzoekerscentrum in Gilze worden stelselmatig niet opgepikt. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Asielzoekers zijn gewilde slachtoffers van mensenhandelaren, die hen voor hongerlonen of onder dwang laten werken.

Ook op andere opvangplekken voor asielzoekers in Nederland en België zijn volgens de krant waarnemingen gedaan. De 24 meldingen die het landelijk

coördinatiecentrum tegen mensenhandel CoMensha vorig jaar kreeg over mensenhandel vanuit azc's, zijn volgens directeur-bestuurder Ina Hut slechts 'het topje van de ijsberg'.

Lange dagen voor soms twee of drie euro per uur

In Gilze worden asielzoekers buiten het centrum opgepikt op wisselende plekken en in wisselende frequentie, zeggen omwonenden. De asielzoekers komen onder meer terecht in de landbouw in België en Nederland, en maken daar lange dagen voor soms twee of drie euro per uur.

Tussenpersonen 'leveren' hen aan de bouw of aan schoonmaakbedrijven. Daarnaast zijn bij (oud-)medewerkers van het azc zorgen over tieners, van wie sommigen worden benaderd voor seks(werk). Dit is ook op andere plekken, onder meer in Oisterwijk, waargenomen.