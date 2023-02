'So good!', Amerikaanse ambassadeur maakt kennis met de Bossche Bol

Een langgekoesterde wens kwam zaterdag uit voor de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Shefali Razdan Duggal at een echte Bossche Bol bij de vermaarde zaak van Jan de Groot in Den Bosch. "Zo lekker!', straalt de ambassadeur na het nemen van een eerste hap, terwijl ze het slagroom van haar wang veegt.

Ze weet duidelijk hoe ze de Bossche Bol moet eten, want ze eet de lekkernij uit de hand en gekanteld.

"Als het op chocolade aankomt... resistance is futile as can be seen by the evidence on my face!", lacht ze op Twitter met een verwijzing naar de film Startrek. "I loved tasting the famous Bossche Bol in Den Bosch!"

'Sjeklade bol'

Volgens Erfgoed 's Hertogenbosch valt (tot op heden) niet te bewijzen wie de eerste chocolade bol heeft uitgevonden. Enerzijds zijn het voornamelijk verhalen “van horen zeggen”, herinneringen van nazaten van de betrokken bakkers die vertellen welke rol hun voorvaderen hierin speelden. Soms zijn die zelfs in tegenspraak met wat er wel aan concreet bewijsmateriaal is.

Dat de Haagse bakker Henri van der Zijde er iets mee te maken heeft gehad, is in de ogen van de erfgoed-club niet te bewijzen. Dat bakker Jan de Groot als eerste de bol vulde met slagroom is aantoonbaar onjuist. Anderzijds zijn er de advertenties van Bossche bakkers. En die maken het vooralsnog toch wel aannemelijk dat de eerste chocoladebollen ‘met slagroom’, dus de huidige bekende, op 23 februari 1924 voor het eerst werden verkocht bij Lambermont in de Visstraat.