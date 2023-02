Oppermachtige Fem van Empel wint WK veldrijden in Hoogerheide

Fem van Empel heeft zaterdag met grote overmacht het WK veldrijden in Hoogerheide gewonnen. De 20-jarige geweldenaar uit Den Dungen maakte halverwege de wedstrijd het verschil door een grote voorsprong te nemen op haar concurrenten. Het is de eerste keer dat Van Empel bij de senioren wereldkampioen is geworden.

Direct na de start in Hoogerheide nam Van Empel te leiding. Maar echt los komen van medefavoriet Puck Pieterse uit Amersfoort lukte aanvankelijk niet. Na enkele speldenprikjes van Van Empel en een val van Pieterse sloeg 'SuperFem' halverwege de wedstrijd een gat. Op het snelle parcours van 3,1 kilometer lang bedroeg de voorsprong enige tijd zo'n twintig seconden. Hierdoor kreeg het Brabantse publiek dat massaal naar Hoogerheide was afgereisd, waar voor haar geld. Uitgebreid feestje

In de slotronde kwam de zege van Van Empel niet meer in gevaar. Ze hield Pieterse ruim achter zich. Daardoor had ze alle tijd om in de laatste meters een uitgebreid feestje te vieren en haar handen als wereldkampioen de lucht in te gooien. Pieterse eindigde uiteindelijk als tweede. Lucinda Brand zorgde met het brons voor een volledig Nederlands podium. Van Empel werd voor de race al als een van de grote favorieten bestempeld. Dit nadat ze de zeges tijdens het veldritseizoen aan elkaar reeg. Zo werd ze drie maanden geleden al Europees kampioen bij de vrouwen. Van Empel volgt Marianne Vos op als wereldkampioen. Vos verscheen zaterdag niet aan de start vanwege fysieke problemen. Kijk live mee

Omroep Brabant zendt het WK veldrijden bij de vrouwen en mannen dit weekend live uit. Zondag starten de mannen met favorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert om drie uur 's middags. LEES OOK: Wereldkampioen Van Empel emotioneel na eerste titel: 'Kan het niet geloven'