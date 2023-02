Wereldkampioen Van Empel emotioneel na eerste titel: 'Kan het niet geloven'

Fem van Empel (20) kan niet geloven dat ze zaterdagmiddag wereldkampioen veldrijden is geworden. Met overmacht won de renster uit Den Dungen haar eerste titel op het parcours in Hoogerheide. "Het is best wel emotioneel met alle familie die is komen kijken en de druk die nu van mijn schouders valt."

Vooraf was Van Empel de gedoodverfde favoriet voor de wereldtitel. De strijd om de regenboogtrui ging zoals verwacht tussen haar en Puck Pieterse. Alleen na een paar kleine foutjes van haar concurrente waaronder een valpartij, liep Van Empel fors uit. Haar eerste wereldtitel bij de senioren kwam niet meer in gevaar.

"Wereldkampioene klinkt wel vet, maar het moet nog indalen."

Van Empel zat in de laatste meters van haar zegetocht al hoofdschuddend op de fiets. Ook na de finish, toen ze huilend bij haar moeder in de armen viel, was het besef er nog niet dat ze in haar eigen Brabant het WK heeft gewonnen. "Ik kan het niet geloven. Wereldkampioene klinkt wel heel vet, maar het moet nog indalen", zegt de renster even later tegen de NOS.

Wereldkampioene Van Empel in de armen van haar moeder (ANP/Bas Czerwinski).

Het sleutelmoment in de strijd om de wereldtitel was de val van Puck Pieterse. In de vierde van zeven rondes, ging de grote concurrente van Van Empel onderuit. Het was een kleine schuiver, maar ze wist daarna niet meer in de buurt van de renster uit Den Dungen te komen. Van Empel hield er een strak tempo op na, vertelde ze. "Ik had ook het vertrouwen, bleef rustig toen het moest en ben constant blijven rijden. Na die val ben ik er 'vol gas' vandoor gegaan."

"Het is best een beetje emotioneel."

De eerste wereldtitel raakte Van Empel zichtbaar. "Het is best een beetje emotioneel met alle familie die is komen kijken. Je steekt ook zoveel tijd en energie in het veldrijden en ik heb zulke goede mensen achter mij. Die moet ik bedanken." De wereldkampioene genoot zichtbaar van het massaal toegestroomde thuispubliek. "De toeschouwers waren vandaag ongelooflijk. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Het was een heel speciale dag."

"Er valt een last van mijn schouders."

Ondanks haar ruime voorsprong, moest Van Empel er wel hard voor werken en waren er ook zenuwen. "Ik was topfavoriete en dan voel je toch wel de druk. Er valt met de titel nu een last van mijn schouders", vertelde de Brabantse met een trillende stem. Fem van Empel is pas 20 en was eerder al wereldkampioen bij de beloften, maar besloot afgelopen jaar voortijdig de categorie onder 23 jaar te verruilen voor de elite. Puck Pieterse, die uiteindelijke tweede werd, deed dat vorige maand nadat ze al de hele winter in wereldbekercrossen zij aan zij had gestreden met Van Empel. De renster uit Den Dungen kent een droomseizoen. Ze werd eerder al Europees kampioene en won ook nog de wereldbeker veldrijden. Vrijdag werd ze ook nog eens wereldkampioen veldrijden op de gemende estafette. Omroep Brabant zendt het WK veldrijden bij de vrouwen en mannen dit weekend live uit. Zondag starten de mannen met favorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert om drie uur 's middags.

Fem van Empel (20) komt juichend over de finish (ANP/Bas Czerwinski).