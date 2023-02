'Alpinist' wint Keiebijters Kletstoernooi: 'De Narrenkap is weer thuis!'

Rob Bouwman heeft zaterdag de Zilveren Narrenkap gewonnen tijdens de finale van het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond. Hij maakte indruk als 'd’n alpinist'.

Een wandelvakantie door de Dolomieten vormde voor Rob de inspiratie voor zijn typetje ‘d’n alpinist’, die vertelde hoe hij met een blinde sherpa en berggeit de ontberingen van de K2 trotseerde.

Slappe klets

In de uitverkochte zaal Traverse wisselden zaterdagavond vlijmscherpe oneliners en slappe klets elkaar in rap tempo af. De finalisten Bouwman, Peter van der Maas, Boy Jansen en Rien van Genuchten slaagden er allemaal in een warm applaus te oogsten bij het publiek, maar de keus viel uiteindelijk op Rob.

Terwijl het publiek hem toezong met de tekst 'Robbie heeft de narrenkap' betrad de Helmonder het podium om daar de prijs in ontvangst te nemen. Het is niet de eerste keer dat de Helmonder de Zilveren Narrenkap wint. In 2018 werd hij ook al uitgeroepen tot opperkletsmajoor.

'Kun je leuk zeveren? Doe mee!'

"De narrenkap is weer thuis!", stelde de winnaar na afloop tevreden vast. "Een paar jaar geleden had ik 'em al eens mee naar huis genomen. Daarna hebben Boy en Joep de trofee even naar het buitenland verhuisd, maar nu breng ik 'em weer thuis. De narrenkap is weer in Helmond! Maar ik wil vragen - want ik ga dit niet elk jaar doen - aan mensen die in Helmond wonen en leuk kunnen zeveren: doe volgend jaar mee en zorg dat de narrenkap ook komend jaar weer in Helmond staat! Niet bij mij, maar bij jou thuis!"

