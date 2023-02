D-Day in Hoogerheide: wordt het Van der Poel of Van Aert?

Het is de strijd der titanen. Op de fiets vechten Mathieu van der Poel en Wout van Aert om de wereldtitel veldrijden. In Hoogerheide worden ruim vijftigduizend fans verwacht. Wij vroegen wie vandaag de titel gaat pakken: 'Onze' Mathieu of Wout van Aert?

Robbie uit Bodegraven: Mathieu van der Poel Bert uit Hazerswoude: Wout van Aert

Meneer Verlijderk uit Waarschot: Wout van Aert, want dat moet hem gewoon zijn voor mij.

Meneer van den Bergen uit West-Vlaanderen: Mathieu van der Poel

Sjors uit Valkenburg: Mathieu van der Poel, want ik ben Hollander dus dat kan niet anders.

Rian uit Waspik: Mathieu van der Poel

Chris uit Londerzeel: Wout van Aert, want dat is gewoon de beste renner op het moment.

Richard uit het Verenigd Koninkrijk: Wout van Aert Het belooft dus een spannende strijd te worden die bij Omroep Brabant te zien is. De uitzending begint om 14.45u online en op het reguliere televisiekanaal. Wordt het Mathieu; wordt het Wout of een verrassing: ga kijken!