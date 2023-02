Vrouw en huilend kind rennen langs A16 na botsing met auto op lantaarnpaal

Agenten zagen zaterdagavond een vrouw en kind (6) rennen op de vluchtstrook langs de A16. Ze bleken afkomstig uit een auto die kort daarvoor op een lantaarnpaal naast de weg was gebotst. Hoe lang het stuk was dat ze langs de snelweg renden, is niet duidelijk.

Toen de gewaarschuwde agenten aankwamen op de plaats van het ongeluk - waar geen ander verkeer bij betrokken was - zagen ze niemand meer in de auto zitten. De auto was zwaar beschadigd. Agenten vermoedden dat de gordels in de auto niet waren gebruikt, aangezien die zich in de 'ongebruikte stand' bevonden.

Kind in paniek

Korte tijd later zagen andere agenten twee mensen langs de snelweg rennen. Uiteindelijk vonden ze hen terug boven bij de toerit naar de snelweg. De vrouw was zichtbaar gewond. Het jongetje was in paniek en bleef huilen.

Daarop gaf een van de agenten het kind een zogenoemd traumabeertje. Daarop kalmeerde de jongen en er verscheen een glimlach op zijn gezicht. Daarna was hij volgens de agenten vooral bezig met de vraag hoe hij de knuffel zou noemen.

Onder invloed

De vrouw gaf de agenten aan de bestuurder van de gecrashte auto te zijn. Daarop werd zij getest op het gebruik van alcohol en drugs. Hieruit bleek dat zij inderdaad onder invloed was. Zij heeft een proces-verbaal gekregen. Vervolgens zijn de vrouw en het kind naar een ziekenhuis gebracht. Daar is bloed afgenomen van de vrouw voor verder onderzoek.

"Gezien alle signalen die wij op dat moment hadden en de ernstige zorgen die wij ons maakten over het welzijn van het kind, hebben wij de situatie direct gemeld bij Veilig Thuis", laat de politie weten. "Dit zijn wij, evenals het ziekenhuis, wettelijk verplicht als we ons zorgen maken om de omgeving waarin een minderjarige zich bevindt. Veilig Thuis heeft de situatie met urgentie opgepakt en neemt alles in onderzoek."