Wereldkampioene veldrijden droomde van voetbalcarrière bij Bayern München

Sinds zaterdagmiddag is ze de nieuwe wereldkampioene veldrijden. Maar Fem van Empel uit Den Dungen had ook een heel aardige voetbalster kunnen worden. Ook daarvoor had ze het talent. Dat vertelde haar oud-trainer Davy Heesakkers zondagmiddag in het Omroep Brabant-radioprogramma 'De Zuidtribune'.

"Ze was een heel gedreven voetbalster", herinnert Davy zich. "Ze speelde rechtsbuiten of spits. Ze was snel, had uithoudingsvermogen en was technisch ook wel sterk."

"Ze voetbalde in de derde klasse, dat is een aardig niveau."

Fem belandde op 15-jarige leeftijd bij RKSV Nuenen. "Ze is van een andere vereniging naar ons gekomen. Ze speelde eerst bij de jongens, is daarna in een meisjesteam terechtgekomen en heeft vervolgens bij ons een training gedaan. Samen met een paar andere meiden. Daaruit werd zij gekozen om bij ons te komen voetballen. Destijds was dat het derde niveau van Nederland, de hoofdklasse. Dat was een aardig niveau." Uiteindelijk heeft Fem twee jaar bij Nuenen gevoetbald, tot de coronatijd aanbrak. "Toen besloot ze te stoppen om zich volledig te richten op fietsen." Voor die tijd combineerde ze beide sporten.

"Fem is zo gedreven!"

Davy probeerde haar niet op andere gedachten te brengen. "Kiezen tussen twee sporten is nooit leuk en ik merkte aan alles dat ze het fietsen leuk vond. In het fietsen zou ze ook veel kansrijker zijn dan in het voetbal. Bayern München zou ze denk ik niet hebben gehaald, de absolute top. Maar met fietsen had ik gelijk zoiets van: ik denk dat het daar wel kan." Dat bleek het daaropvolgende jaar al. Van Empel sloot meteen aan bij de top. "Dat ze wereldkampioen werd bij de junioren en de beloften verbaasde me eigenlijk niet. Fem is zo gedreven! Bij het voetbal was dat ook altijd zo. Het niveau waarop ze speelde, was behoorlijk, maar op dat niveau houden ze ook van een feestje. Voor haar was dat not done. Zij wilde meer bereiken dan dat."

"Ik denk dat ze ooit een olympische titel kan winnen."

En nu is dat ambitieuze meisje van toen uitgegroeid tot de nieuwe wereldkampioene veldrijden. En daar blijft het niet bij, meent Davy. "Ik denk dat ze ook ooit de Tour de France of een Olympische titel kan winnen. Daar zie ik haar wel voor aan." LEES OOK: Wereldkampioen Van Empel emotioneel na eerste titel: 'Kan het niet geloven'