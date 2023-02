Moordverdachte (31) zet A16 op stelten: politie massaal in de achtervolging

Een vluchtende moordverdachte (31) heeft zondagochtend de A16 op stelten gezet. Met hoge snelheid probeerde hij uit handen te blijven van onder meer de Brabantse politie. Hij werd gezocht voor een fatale steekpartij in Delft, waarbij een vrouw (33) omkwam. Haar vader (55) en moeder (57) raakten daarbij zwaargewond. Uiteindelijk is de man op de snelweg in België klemgereden.

De dodelijke steekpartij gebeurde zondagochtend in de Frederik van Eedenlaan in Delft. Het vrouwelijke slachtoffer stierf ter plekke. De twee zwaargewonde ouders zijn in ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie heeft het geweld te maken met 'een conflict in de relationele sfeer', meldt Omroep West.

Achtervolging

De 31-jarige man sloeg na de steekpartij op de vlucht en reed over Moerdijkbrug onze provincie in. De Brabantse politie zette vervolgens massaal de achtervolging in over de A16 omdat de man niet wilde stoppen.

Zeker acht auto's van de politie uit Breda, Etten-Leur, maar ook agenten van de Landelijke Eenheid en de verkeerspolitie reden achter de verdachte aan. Ook hield een politiehelikopter de situatie vanuit de lucht in de gaten.

Over de grens

Omdat de man richting de Belgische grens reed, kregen de agenten toestemming om ook na de grensovergang bij Hazeldonk de achtervolging voort te zetten. Toen de Belgische verkeerspolitie aansloot bij de Nederlandse collega's namen zij de achtervolging over. Op de E16 bij Schoten, even voor Antwerpen, is de man klemgereden.

De verdachte zou volgens de politie in België wonen en zit daar ook nu vast. Maandag moet hij in Antwerpen voor de onderzoeksrechter verschijnen. De politie in Den Haag laat weten dat er een uitleveringsverzoek wordt gedaan. "We werken daarin heel prettig samen met de Belgische collega's."