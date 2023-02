Ben jij erbij? Zo win je alsnog kaarten voor 3 Uurkes Vurraf

Eindelijk kan het weer doorgaan zoals het bedoeld is: 3 Uurkes Vurraf. Het feest is dé jaarlijkse aftrap van carnaval, dit jaar voor het eerst in een grote tent op het Stadhuisplein in Eindhoven. Daar wil je bij zijn, natuurlijk! Lees hier hoe je de laatste kaarten kunt winnen.

Om bij het feest te zijn, kon je je inschrijven voor tickets en dit is massaal gedaan. Via loting zijn er flink wat geluksvogels uitgekozen die afgelopen vrijdag de kaartjes in hun mailbox kregen. Wie daar niet bij zat, maakt alsnog kans door vanaf nú naar de radio te luisteren bij Omroep Brabant.

Wat moet ik doen?

Om kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf te winnen, stuur je jouw voor- en achternaam naar het whatsappnummer van de radio: 06- 573 282 03. Zet daarna meteen jouw radio aan en zet die niet meer uit!

Heel de dag pikken we mensen uit de aanmeldingen. Die naam roepen we om op de radio. Als dat jouw naam is, heb je tien minuten om naar de radiostudio te bellen (0909-123 0909). Ben je op tijd? Dan win je liefst vier tickets voor jou en je 'gruupke' ! Let op: we controleren of de naam bij het telefoonnummer hoort, dus doen alsof je die persoon bent, heeft geen zin.

Als de omgeroepen persoon zich niet binnen tien minuten meldt, gaan de lijnen voor iedereen open. Wie dan als eerst in de uitzending komt, gaat er met de vier tickets vandoor.

Hoe kan ik luisteren?

Omroep Brabant Radio luister je via omroepbrabant.nl/radio, of natuurlijk via de kabel of jouw FM of DAB+ radio. De frequenties vind je hier. De actie op de radio loopt van 6 tot en met 16 februari. Heb je nog vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.