Job filmt overstekende wolf bij Gilze: 'Wist het meteen, heel bijzonder!'

Job van der Veeken (22) had zondagochtend een bijzondere ontmoeting die hij nooit meer zal vergeten. Toen hij van Chaam naar zijn woonplaats Gilze reed, zag hij ineens een wolf in het weiland, die voor zijn auto overstak. Hij bedacht zich geen moment en zette de achtervolging in. "Ik moest het filmen, anders zou niemand mij geloven."

Eerst dacht Job nog even aan een Duitse herdershond toen hij het dier in het weiland zag. "Alleen was die zonder baasje en was-ie echt groter dan een volwassen herder. Ik wist eigenlijk meteen dat het een wolf was."

"Ik wilde het filmen, omdat anders niemand mij zou geloven."

Hij zag het roofdier vlakbij eetcafé D'n Brooy aan de Chaamseweg in Gilze. De wolf ging er zo snel vandoor dat Job het dier niet meer kon filmen. "Dat wilde ik wel, anders zou niemand mij geloven. Dus ben ik er achteraan gegaan." Job reed naar de Bavelseweg, maar verloor 'zijn' wolf uit het oog. Enigszins teleurgesteld wilde hij terug naar Gilze rijden, totdat hij de wilde viervoeter ineens in het weiland zag staan. "Hij stond even stil en daardoor had ik tijd om mijn telefoon te pakken en te filmen." Het leverde bijzondere beelden op.

"Het gebeurde vlak voor mijn auto."

"Vlak voor mijn auto stak de wolf via de sloot de weg en het fietspad over en daarna sprong hij over de sloot een ander weiland in." Het dier snelde daarna in de richting van Molenschot. "Hij keek mij ook echt nog aan, maar zat volgens mij niet echt op mijn aandacht te wachten", lacht de 'wolvenspotter'. Hij nam daarna vlug de benen. "Binnen een minuut was hij uit het zicht."

"Bijzonder om mee te maken."

Spannend vond Job het niet, maar 'leuk en heel bijzonder om mee te maken' wel. Hij stuurt het filmpje naar zijn schoonmoeder, die schapen houdt. Zij deelde het op Facebook om andere veehouders te waarschuwen. Het bericht wordt in de regio van Gilze en Chaam flink gedeeld op sociale media. Via via weet Job dat zo'n veertig kilometer verderop in België een roedel wolven zit. "Misschien is deze uit die roedel afkomstig en voor zichzelf begonnen."

"Het past in het seizoen dat je nu deze wolf zo ziet."

Die uitleg is helemaal niet zo gek, zegt Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging. "Het past in het seizoen, zo in de winter vertrekken de meeste wolven die dan anderhalf jaar oud zijn uit hun ouderlijke roedel op zoek naar nieuw leefgebied. Eind februari is namelijk de paartijd, dus dan wil je op de plek van bestemming zijn." Lelieveld bevestigt Jobs vermoeden dat het om een wolf gaat. "Het ziet er qua gedrag en uiterlijk uit als een wolf, maar DNA-onderzoek kan uiteindelijk uitsluitsel geven. Bijvoorbeeld wanneer in de omgeving een drol van dit dier of een kadaver van een ree wordt gevonden." Bekijk hier de beelden van de wolf: