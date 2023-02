Controles begonnen op station Maarheeze: 'Voelde me ook wel eens onveilig'

Op het NS-station in Maarheeze wordt sinds maandag een toegangscontrole gehouden. Zonder geldig treinkaartje komt niemand het bescheiden perron meer op. De maatregel is genomen om zwartrijden en overlast tegen te gaan. Opvallend veel reizigers klaagden al langere tijd dat ze zich op het station en in de trein niet veilig voelden.

Als de eerste trein maandagochtend het perron in Maarheeze binnenrijdt, staan de beveiligers al even te wachten bij de ingang van het station. Zij kijken of iedereen netjes incheckt of een kaartje koopt bij het automaat. Reizigers die maandagochtend de trein pakken vanaf Maarheeze zijn blij met de nieuwe veiligheidsmaatregelen.

Er is voor deze aanpak gekozen omdat in Maarheeze veel mensen zonder kaartje in de trein stappen. Als zij vervolgens door het treinpersoneel worden gecontroleerd, vertonen ze vaak intimiderend of agressief gedrag. Ook op het perron ervaren reizigers soms overlast. Het gaat vooral om bewoners van het nabijgelegen azc in Budel.

Geen onderscheid maken

De meeste reizigers die maandagmorgen de trein pakken, reageren dus opgelucht op beveiligers bij de ingang. Een vrouw laat weten dat ze zich de laatste tijd inderdaad onveilig voelde op het station.

"’s Avonds ben ik wel eens lastiggevallen door een drietal mannen uit het azc", vertelt ze. De mannen seinden naar haar en tikten op het raam van de wachtruimte waar ze op de trein wachtte. "Toen de handhavers kwamen om hun kaartje te controleren, bleken ze die niet te hebben. Wat doe je hier dan?”, vraagt ze zich gefrustreerd af.

Een andere vrouw is het ook met de maatregelen eens. Ze weet dat er veel gereisd wordt zonder kaartje en dat de maatregelen daarom nodig zijn. Al stelt ze ook: “Dat sommigen uit het azc komen, moet er niet voor zorgen dat ze iedereen over een kam scheren. Ze moeten geen onderscheid maken tussen reizigers, iedereen moet gewoon zijn kaartje laten zien.”

Gedragsverandering

Waarom zo veel mensen zonder kaartje reizen in Maarheeze weet de NS niet. “Het zou kunnen dat asielzoekers nog niet goed weten hoe het werkt in Nederland, gokt Ward van Gils, manager sociale veiligheid bij de NS. "Maar het Centraal Orgaan Asielzoekers biedt ook cursussen aan om ze te leren hoe je met de trein reist", verdedigt hij.

"Daarnaast hebben we borden geplaatst waarop ook in het Arabisch staat dat een kaartje verplicht is. Het zou duidelijk moeten zijn voor iedereen. Ik denk dat onze maatregel er dan ook vooral voor bedoeld is om het gedrag van de reiziger te veranderen.”

Dankzij de aanwezigheid van de toezichthouders gaat de reiziger zich waarschijnlijk veiliger voelen, hoopt de NS. Het voorkomt volgens Van Gils ook dat overlastgevers in de trein terechtkomen en onveiligheid creëren voor het personeel. "Een einddatum voor de controles is er nog niet", laat hij weten. “We gaan de komende tijd kijken wat de effecten zijn. Daarna gaan we bepalen tot wanneer de controles nodig zijn.”