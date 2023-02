Kruisheren zoeken kloostermoppen (om een oude muur op te knappen)

Het klooster van Sint Agatha wil niets liever dan hun eeuwenoude kloostermuur opknappen. Daarvoor loopt er een crowfundactie. 90 procent van het geld is al binnen. Dat gaat dus goed. Maar intussen zijn de kloostermoppen twee keer zo duur geworden. En dus vraagt het klooster: "Wie heeft er nog een partij stenen liggen?"

Het klooster van Sint Agatha bij Cuijk wordt al sinds 1371 bewoond door de Kruisheren. Het is daarmee het oudste nog bewoonde klooster van Nederland. De muur uit de zestiende eeuw om het klooster is toe aan de een flinke opknapbeurt. Er moeten meer dan 90.000 bakstenen in 390 meter muur worden gerestaureerd. En dat kost tonnen.

In totaal is er 570.000 euro nodig. De provincie geeft het grootste gedeelte. 170.000 euro moet het klooster zelf bij elkaar sprokkelen. Daarvoor loopt al een tijdje een crowdfundactie. "We hebben bijna al het geld binnen", zegt woordvoerder van het klooster Carli van den Berg. "Maar donaties zijn nog steeds welkom."

Nu het geld bijna binnen is, is er een ander probleem. Er zijn enorme hoeveelheden kloostermoppen nodig om de muur op te knappen. Dat zijn stenen die veel groter zijn dan normale bakstenen. "Maar intussen zijn de kloostermoppen twee keer zo duur geworden", zegt Van den Berg. En dus is het klooster hard op zoek naar mensen die nog wat kloostermoppen hebben liggen. "Of mensen weten een partij stenen te koop?"

"Zo belde er iemand uit Sint Anthonis op. Die had nog drie vierkante meter kloostermoppen in zijn achtertuin liggen. Vrijwilligers hebben de stenen opgehaald", vertelt de woordvoerder. Maar er zijn veel meer stenen nodig om de muur op te knappen.

Dus als iemand nog kloostermoppen heeft liggen of ze voor een leuk prijsje weet te vinden. Bel dan met het klooster in Sint Agatha op 0485 311 007 of stuur een email naar [email protected].