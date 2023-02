Avian Thuiszorg onder verscherpt toezicht, zorgen over veiligheid

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Avian Thuiszorg in Breda onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn zorgen over de kwaliteit van de thuiszorg en de inspectie vermoedt dat Avian informatie achterhoudt. De directeur van Avian in Amsterdam kwam al eerder in opspraak. Zo zou hij een concurrent ernstig bedreigd hebben.

Avian biedt thuiszorg in Breda, Tilburg en omgeving. "Oost west, thuis best, een gezegde die je des te beter realiseert wanneer je zorg nodig hebt. Iedereen wilt thuis blijven wonen en wij van Avian Zorg doen daar onze uiterste best voor", zo valt (inclusief schrijffouten) te lezen op de website.

Veiligheid van zorg

De inspectie zet daar vraagtekens bij en maakt zich zorgen over de kwaliteit en de veiligheid van de zorg die Avian biedt:

Zo zouden aangeleverde gegevens niet kloppen met informatie die de inspectie al heeft.

Er ontbreekt een overzicht van alle cliënten.

Er is geen toezichthouder aanwezig bij Avian, hoewel dat wel verplicht is.

Dat Avian sinds 2019 drie keer nieuwe bestuurders heeft gekregen, vindt de inspectie ook zorgwekkend.

Ook heeft de zorgorganisatie volgens de inspectie informatie achtergehouden.

Er wordt niet gereageerd op brieven.

'In rolstoel slaan'

Een van de bestuurders van Avian is de 39-jarige Khalid El Ôtmani. Hij kwam eerder al in het nieuws door meerdere misstanden bij een van zijn zorgbedrijven in Amsterdam.

Zo schreef het Parool dat El Ôtmani een concurrent uitschold na een zakelijk conflict. Hij zou gedreigd hebben de man, die gehandicapt is, een rolstoel in te slaan, als hij daar al niet in zou zitten.

Ook zou El Ôtmani werken met ongediplomeerde medewerkers die niet komen opdagen voor cursussen. Er zou sprake zijn van 'grove nalatigheid'. De krant noemt hem een 'zorgcowboy' en schrijft dat hij al meerdere keren voor de rechter verschenen is vanwege diverse conflicten in de branche.

Ander bedrijf ook in de fout

Gelijktijdig met de ingreep van de inspectie in Breda, zijn er ook maatregelen genomen bij een ander bedrijf van El Ôtmani in Rijswijk (Zuid-Holland). Bij zijn stichting Good4Life, ook actief in de thuiszorg, zou de kwaliteit en veiligheid eveneens niet gegarandeerd zijn. Ook dit bedrijf is onder verscherpt toezicht gesteld.

Op 25 april moeten beide bedrijven de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg weggenomen hebben.

Khalid El Ôtmani reageerde niet op vragen van Omroep Brabant.

Heb je ervaring met Avian Thuiszorg of andere informatie die je met ons wil delen? Mail dan naar [email protected].