Cybercrime komt steeds vaker voor: de daders in beeld

Steeds meer mensen worden het slachtoffer van cybercrime. De politie toont in het tv-programma Bureau Brabant beelden waarop daders van cybercrime hun slag slaan in Waalwijk, Raamsdonkveer, Best en Duizel.

Bij cybercrime worden slachtoffers opgelicht doordat daders bijvoorbeeld doen alsof ze van een bank zijn. Ze wekken de indruk dat er iets mis is met hun rekening en zeggen het op te kunnen lossen. Zo krijgen ze mensen zover dat ze bankgegevens of zelfs bankpasjes afstaan. Deze vorm van online oplichting wordt spoofing genoemd. Waalwijk

Soms worden de bankpasjes zelfs opgehaald bij de slachtoffers thuis. Dit gebeurde in een appartementencomplex in Waalwijk. Twee 80-plussers werden door criminelen gebeld met de mededeling dat er iets met hun rekening aan de hand zou zijn. Iemand zou hun bankpassen komen ophalen en dan zou het goedkomen. Het tegendeel bleek waar: met de pinpassen van de slachtoffers is vervolgens duizenden euro’s gepind. De dader staat op bewakingsbeelden.

Verdachte Cybercrime in Waalwijk

Duizel

Hetzelfde gebeurde in Duizel. Op de beelden van Bureau Brabant is de dader goed in beeld. Ook de auto waarmee de dader naar de geldautomaat reed, een zilverkleurige Audi, is goed te zien.

dader van cybercrimezaak in Duizel. Beeld: Bureau Brabant

Best

In Best werd een 87-jarige vrouw gebeld en gesommeerd om haar bankpassen aan iemand mee te geven. De man is vervolgens in beeld als hij met de pinpas van de vrouw bij een servicebalie van de Albert Heijn verschillende cadeaubonnen koopt. Vervolgens pint hij ook geld.

Dader in Best

Raamsdonksveer

Een andere manier waarop daders van cybercrime hun slag slaan, is door op afstand een programma op de computer te installeren. Dat gebeurde in Raamsdonksveer. Hierdoor kregen de daders toegang tot de computer en konden ze geld van de rekening van het slachtoffer overboeken naar de rekening van een crimineel. Daarna werd het geld van die rekening opgenomen, ook daar zijn in dit geval beelden van.

Dader cybercrimezaak Raamsdonkveer in beeld

Grote criminele organisaties

Vaak staan de cybercrimezaken niet op zichzelf, legt Manon van der Heijden van de politie uit in Bureau Brabant. Zij horen vaak bij grote bendes. Ze benadrukt dat hulp bij het opsporen van deze daders daarom extra belangrijk is. Zo kan de politie niet alleen deze daders arresteren, maar ook doordringen in de grote organisaties. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: geef nooit je bankgegevens af aan iemand die zegt van de bank te zijn. Echte bankmedewerkers zullen daar nooit om vragen. Herken je iemand in beeld, geef dan je tip door aan de opsporingstiplijn: 0800-6070. Dit kan ook anoniem door te bellen naar 0800-7000.