Suzanne Otters (51) wordt nieuwe burgemeester van Son en Breugel

Suzanne Otters-Bruijnen wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Son en Breugel. De gemeenteraad heeft haar maandagavond voorgedragen als opvolger van de vertrekkende Hans Gaillard. Otters is nu provinciebestuurder met onder meer verkeer in haar portefeuille.

Vanaf 2006 was Otters negen jaar gemeenteraadslid en later fractievoorzitter voor de VVD in de gemeente Vught. Van augustus 2019 tot januari vorig jaar was ze vicevoorzitter van Provinciale Staten in Den Bosch.

'Beste kandidaat'

Volgens de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad is Otters de beste kandidaat: zij sluit uitstekend aan bij de profielschets en kan volgens de gemeenteraad een boegbeeld zijn voor Son en Breugel.

“Als persoon is zij krachtig, kordaat en prettig in de omgang”, zo wordt de nieuwe burgemeester omschreven. “Ze is maatschappelijk betrokken en heeft oprecht interesse in de ander. De gemeenteraad ziet haar als een inspirerend bestuurder, een zelfbewuste vertegenwoordiger in de regio en een overtuigend behartiger van openbare orde en veiligheid.”

Nog formele goedkeuring nodig

Suzanne Otters-Bruijnen wordt naar verwachting op 11 april geïnstalleerd als burgemeester van Son en Breugel in een buitengewone raadsvergadering. Gaillard gaat per 1 april met pensioen. De minister van Binnenlandse Zaken en de Koning moeten formeel nog instemmen met de benoeming.