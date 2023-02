Willem II klopt FC Eindhoven en maakt reuzensprong op ranglijst

Het is FC Eindhoven niet gelukt om voor de derde keer dit seizoen van Willem II te winnen. In het Koning Willem II Stadion in Tilburg verloor de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie met duidelijke cijfers: 3-0. De thuisclub maakte door de zege een reuzensprong op de ranglijst: van de negende naar de vijfde plaats.

Willem II nam in de 11e minuut de leiding door een doelpunt van Jizz Hornkamp. Hij scoorde uit een aanval, die volgens al wat FC Eindhoven was volgde op een overtreding. Scheidsrechter Dennis Higler liet zich niet beïnvloeden en bleef bij zijn beslissing. Na rust had de thuisclub het best lastig, maar nadat Elton Kabangu de paal had geraakt, scoorde Dani Mathieu met wat geluk de 2-0. In de 88e minuut werd de Brabantse derby definitief beslist door Jeremy Bokila.

FC Eindhoven was, net als afgelopen vrijdag bij FC Dordrecht, aanvallend niet sterk genoeg. Bovendien heeft Willem II niet voor niets één van de minste gepasseerde verdedigingen.

Willem II - FC Eindhoven werd onlangs afgelast, omdat het veld door sneeuwval onbespeelbaar was geworden. Eerder dit seizoen won FC Eindhoven in het eigen Jan Louwers Stadion in competitieverband en voor het toernooi om de KNVB Beker wel van de ‘tricolores’. De formatie van Rob Penders doet door de nederlaag de derde plaats over aan Almere City FC, maar kan vrijdag aan de Aalsterweg in een rechtstreeks treffen weer orde op zaken stellen.