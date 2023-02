Zwevende kiezers? Meeste Brabanders weten al op wie ze gaan stemmen

Met nog een maand tot de verkiezingen voor Provinciale Staten weet ruim de helft van de Brabanders al op wie ze gaan stemmen. De verkiezingen leven in onze provincie bovendien meer dan in de rest van het land, zo blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant.

Kieskompas ondervroeg 4871 Brabanders van verschillende leeftijden, achtergronden en uit alle delen van de provincie over de aankomende verkiezingen en de Brabantse identiteit.

Verkiezingen doen er toe

Opvallend is dat meer dan de helft van de Brabanders die mogen gaan stemmen, ook al weet op wie ze dat gaan doen op 15 maart. De zwevende kiezers zijn dus in de minderheid. Bij eerdere verkiezingen was dat een paar weken voor de stemdag vaak andersom.

Kieskompas deed onderzoek in alle provincies. Daaruit blijkt dat Brabanders de provinciale verkiezingen belangrijker vinden dan de gemiddelde Nederlander. Twee derde van de ondervraagden vindt dat de verkiezingen er toe doen, tegenover krap de helft van alle Nederlanders. Op de vraag 'de Provinciale Staten hebben invloed op mijn leven' antwoordt 6 op de 10 Brabanders positief, tegenover 4 op de 10 gemiddeld in Nederland.

Onvoldoende rapportcijfer

Die invloed betekent niet dat Brabanders per se tevreden zijn over de provinciale politiek. Die krijgt als rapportcijfer een 5,4, onvoldoende dus. Twee derde zegt geen vertrouwen te hebben in de provinciale overheid, bij de gemeentelijke overheid ligt dat iets hoger: de helft heeft hier wel vertrouwen in.

Driekwart van de ondervraagden vindt dat de overheid de burgers meer moet vertrouwen, en heeft zorgen over de omgangsvormen in de politiek. Over één ding zijn praktisch alle ondervraagden het eens: politici moeten het goede voorbeeld geven.

Een echte Brabander

Ook de identiteit van de Brabander werd onder de loep genomen. Twee derde van de ondervraagden geeft aan zich een echte Brabander te voelen. Hetzelfde beeld zien we bij Limburgers, Zeeuwen, Groningers en Friezen. In Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland leeft die provinciale identiteit minder.



