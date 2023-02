Maarten van der Weijden met maagbloeding in het ziekenhuis

Maarten van der Weijden uit Waspik is met spoed in het ziekenhuis in Den Bosch opgenomen vanwege een maagbloeding. De voormalig olympisch kampioen en wereldkampioen openwaterzwemmen deelt op Instagram een foto van zichzelf in het ziekenhuisbed.

"Soms loopt het even flink anders dan je hoopt", schrijft de zwemmer. Negen dagen geleden is hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij had klachten die bleken te komen door een flinke bloeding in zijn maag.

Bij de 41-jarige zwemmer werd leukemie ontdekt toen hij negentien jaar oud was. Weer terug zijn in het ziekenhuis maakte hem daarom bang, zo schrijft hij. "Mijn grote angst was natuurlijk dat kanker wederom de oorzaak zou blijken te zijn dat ik in het ziekenhuis lag."

Dat bleek niet het geval, tot opluchting van Van der Weijden. "Na veel zakken bloed, veel inwendig onderzoek is de bloeding gevonden en gedicht en mag ik deze ochtend weer naar huis. Ik ben dankbaar dat de bloeding gestopt is en dankbaar dat kanker niet de oorzaak van de bloeding is."