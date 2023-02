Controles moeten voorkomen dat carnavalsvierders zelf drank meebrengen

Tijdens carnaval gaan beveiligers op de toegangswegen naar de binnenstad van Breda controleren of feestvierders zelf drank in blikjes en flessen hebben meegebracht. Als bezoekers die niet willen inleveren, worden boa's opgeroepen en bij problemen de politie.

"Op deze manier gaat het niet meer", vervolgt de uitbater. "Drugsgebruik is al een groot probleem en daar komt dit nog eens bij. Door extra te controleren proberen we te voorkomen dat carnaval straks een evenement wordt met een groot hek eromheen."

Ook veiligheid speelt een rol. Johan de Vos van de Bredase afdeling van Horeca Nederland heeft wel een voorbeeld: "Tijdens de Klûntocht moest er een ambulance komen omdat iemand gewond was geraakt. Die reed daarna een lekke band door al het glas dat op de grond lag en kon amper terug naar het ziekenhuis."

De gemeente en de horeca komen daarom met extra maatregelen. Er komt weer een verbod op glas en blik. Nieuw is dat er op strategische plekken in het centrum wordt gecontroleerd door beveiligers.

"We gaan geen razzia's houden", benadrukt Johan de Vos, "maar de tijd van gratis evenementen is helaas echt voorbij. Dat willen we de feestvierders duidelijk maken. Wij vullen echt niet alleen onze zakken, we dragen ook substantieel bij aan de kosten van carnaval."