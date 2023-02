Man (41) filmde stiekem jonge meisjes in zwembad, maar hoeft niet de cel in

Een 41-jarige Tilburger hoeft niet meer de cel in voor het stiekem filmen van jonge meisjes in zwembad Stappegoor in Tilburg en de honderdduizenden kinderpornofoto’s op zijn pc. De rechtbank in Breda geeft hem wel de hoogst mogelijke werkstraf en een groot aantal strikte voorwaarden.

In november 2021 werd de man gepakt toen een meisje van 9 jaar ineens een mobiele telefoon onder de wand van haar kleedhokje zag komen. Ze riep snel haar vader erbij en zo kwam er een einde aan vier jaar filmen in kleedhokjes van steeds hetzelfde Tilburgse zwembad. En ook steeds ging het om meisjes in de basisschoolleeftijd. Kinderporno

Op de pc in het huis van de 41-jarige Tilburger vond de politie 167 filmpjes, die in het zwembad waren gemaakt. Ook stonden er bijna 400.000 afbeeldingen met kinderporno op de computer, allemaal verzameld sinds 2009. Volgens de richtlijnen hoort bij deze misdrijven een langere gevangenisstraf, maar omdat de man de meisjes fysiek niets heeft aangedaan en de filmpjes niet heeft verspreid, laat de rechtbank de celstraf bij de twee dagen die de man al in voorarrest heeft gezeten. De rechtbank vindt dat de man beter af is met de maximale werkstraf van 240 uur, een hoge voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden en een flink aantal voorwaarden. Want bij een celstraf zou de man zijn baan kwijtraken en juist dat vindt de rechtbank een groot risico. Daarom houdt de rechtbank het bij twee dagen cel, die de man al in voorarrest heeft gezeten en een flinke voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar. Die moet de man uitzitten als hij in de komende drie jaar toch weer in de fout gaat met filmen van jonge meisjes of afbeeldingen van kinderporno. Lange lijst voorwaarden

De lijst met bijzondere voorwaarden waar de man aan moet voldoen is flink. Zo moet hij zich meteen bij de reclassering melden en laten behandelen door een zorgverlener. Daarnaast mag hij niet in zwembaden komen en op andere plekken waar kinderen zijn. Hij mag geen contact met kinderen zoeken en ook geen kinderporno bekijken. Ook moet de man meewerken aan onverwachte controles en moet hij zijn wachtwoorden geven van computers en telefoons. LEES OOK: Man (41) filmde stiekem jonge meisjes in zwembad, twee jaar cel geëist