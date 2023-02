112-nieuws: 3 gewonden bij ongeval in Erp • Chauffeur botst tegen boom

16.35

Op de Westelijke Havendijk in Roosendaal is woensdagmiddag een automobilist gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kwam de bestuurder met zijn auto in botsing met een boom aan de andere kant van de weg. Meerdere hulpdiensten waaronder een ambulance en twee brandweervoertuigen kwamen hulp bieden. De bestuurder moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Vanwege het ongeluk was een gedeelte van de Westelijke Havendijk enige tijd afgesloten voor het verkeer.