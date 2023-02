Veel wondermiddeltjes tegen tinnitus: 'Maar zo simpel is het niet'

Als je volgende week gaat carnavallen wil je daar natuurlijk geen oorsuizen aan overhouden. Daarom raden experts aan om gehoorbescherming te dragen. Maar wat moet je doen als je al last hebt van een aanhoudende pieptoon? Het internet staat vol wondermiddeltjes, maar zo simpel is het niet. “Je hebt de juiste hulp nodig. En die vind je vooral niet op Google.”

Ron Vorstermans Geschreven door

Dyon Scheijen kan het weten. Hij is klinisch fysicus-audioloog bij Adelante Zorggroep en werkt vanuit zijn expertise dagelijks met tinnituspatiënten. Een ingewikkelde taak, zo erkent hij zelf. “Ik kan mensen hier helpen, maar niet in mijn eentje. Het is juist belangrijk dat meerdere professionals vanuit verschillende achtergronden naar de individuele gevallen kijken. Want wat voor de ene patiënt werkt, heeft voor de ander totaal geen nut.”

"Tinnitus is eigenlijk een vicieuze cirkel."

Ja, het lijkt een open deur, maar tinnitus is ongekend complex. Dat komt doordat tinnitus eigenlijk een paradox is. Tinnituspatiënten horen plots geluid, een pieptoon bijvoorbeeld, dat niet in hun systeem zit, bijvoorbeeld door harde muziek.



"Ze zijn niet aan dat geluid gewend. Maar juist door zich te focussen op het geluid, horen ze het geluid. Tinnitus is dus eigenlijk een oneindige cirkel. Als je daar eenmaal in zit is het heel moeilijk om er zelf uit te komen.” Scheijen trekt de vergelijking met een roze olifant. “Als iemand tegen je zegt: 'Denk niet aan een roze olifant', denk je meteen aan een roze olifant. Dat zit dan in je systeem. Pas als je die opmerking vergeet, denk je niet meer aan die olifant.”

"Tips werken juist averechts."

Een ander voorbeeld: een horloge. "Als je er altijd eentje draagt, dan voel je die niet. Maar als je die horloge opeens om je andere arm doet, is dat dagenlang wennen. Maar na verloop van tijd voel je ‘m ook aan je andere hand niet meer.” Veel mensen die gaan opzoeken wat ze aan oorsuizen kunnen doen, maken het problemen groter. “Je leest online dingen als ‘Tips om tinnitus weg te krijgen’ of ‘Dit is wat je doen als je last hebt van tinnitus’. Maar dat werkt juist averechts. Met die tips leer je niet dat je aan het geluid moet wennen. Het geluid wordt er niet minder door.” Een veelgehoorde tip is bijvoorbeeld dat je je bij tinnitus moet focussen op je ademhaling om de focus weg te nemen van de oorsuizen. “Ja, dat is een manier om je lichaam als basis neer te zetten en er sterker mee om te gaan”, zegt Scheijen.

"Er is vaak iets aan te doen, maar je hebt de juiste hulp nodig."