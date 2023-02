5 tips om zonder gehoorschade carnaval door te komen

Na een dag carnaval vieren heeft iedereen wel meegemaakt dat je thuiskomt en je oren nog suizen of piepen. Dat is een teken dat je gehoor het zwaar te voorduren heeft gehad door de herrie. Klinisch fysicus-audioloog Thijs Thielemans heeft tips om de kans op tinnitus of oorsuizen na carnaval een stuk kleiner te maken. "Je hoeft niet bang te zijn voor geluid, maar wees je wel bewust de risico's."

Thijs Thielemans (45) is een carnavalvierder, maar ook klinisch fysicus audioloog met een eigen praktijk op de High Tech Campus in Eindhoven. Hij zorgt ervoor dat mensen met gehoorproblemen het juiste hoortoestel vinden. Ook als zij een gehoorbeschadiging hebben zoals oorsuizen en tinnitus. Alleen voorkomen is beter dan genezen, vindt hij, en daarom heeft hij vijf tips:

Draag gehoorbescherming met carnaval en doe die in de kroeg of langs de optocht niet uit, ook niet even. Investeer als je vaker gaat stappen in op maat gemaakte oordoppen. Die zitten lekkerder en beschermen beter en zijn ook af te stellen op jouw wensen qua geluid. Heel simpel, maar ga zeker zonder gehoorbescherming niet vlakbij een speaker staan. Merk je dat het geluid (te) hard staat, neem dan afstand van de geluidsinstallatie of dat nu binnen of buiten is. Geef je gehoor ook rust. Als je naar buiten gaat voor die vette hap, blijf dan ook een uur of twee uur uit de herrie. En zet ook voor of na een dag in de kroeg je oortjes of stereo thuis niet keihard. Luister naar je oren. Als je al een piep of suizen hebt na een of twee dagen carnavallen, ga dan niet onbeschermd weer hossen.

Extra voordelen

Een extra voordeel van het dragen van goede oordoppen met filters kan zijn dat je vrienden in het café juist beter verstaat en een biertje bestellen makkelijker gaat. De oorstukjes filteren namelijk een deel van het geroezemoes om je heen weg.

Normaal proberen je hersenen dit en dat kost onbewust veel energie. Je raakt dus minder vermoeid en dat is zeker met vier dagen carnaval wel handig. Een ander pluspunt is dat je ook minder hard hoeft te schreeuwen en daardoor kan je stem iets langer meegaan.

Pleidooi voor minder decibellen

De muziek in horeca en op concerten en festivals mag nu op maximaal 103 decibel staan. Dat is in 2018 afgesproken in het convenant 'Preventie Gehoorschade Muzieksector'. 103 decibel is een veilig volume, als je oordoppen draagt. Zonder die bescherming kan deze hoeveelheid geluid al binnen vijf minuten gehoorbeschadiging veroorzaken.

Het gaat hier echter om een convenant en dat loopt in december dit jaar af. Er wordt nu niet streng op gehandhaafd en bij overschrijding volgen er ook geen straffen. De Gezondheidsraad pleit ervoor om het maximale volume te verlagen naar 100 decibel. Dit is in veel Europese landen al de norm en ook kno-artsen pleiten hiervoor.

Carnaval gelijk aan festival

"Carnaval kan qua geluid beschouwd worden als een festival", zegt kno-arts Jan Pieter de Mönnink van het Anna Ziekenhuis in Geldrop. "Als je met een pieptoon in je oor naar huis gaat of zelfs de volgende dag nog last hebt, is dat een teken dat het geluid te hard was voor jouw oren. Als dat vaker voorkomt is er meer kans op blijvende gehoorschade."

Audioloog Thijs zegt dat zijn tips een gehoorbeschadiging door carnaval niet uitsluiten, maar wel minimaliseren. "Je moet je vooral bewust zijn van de risico's en jezelf beschermen. Dan kan je gewoon genieten."