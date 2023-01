Veul Gère zet geluid tikkie zachter om gehoorschade te voorkomen

Steeds meer mensen brengen in aanloop naar carnaval een bezoekje aan de hoorwinkel voor een setje oordoppen. Allemaal om gehoorschade te voorkomen. De omgekeerde wereld, vinden de mannen van carnavalsgroep Veul Gère. Die zetten bij hun concert in Poppodium 013 in Tilburg eerder deze maand het geluid gewoon een tikkie zachter.

Als vaste bezoeker van 013 weet Wim Bruggeman van Veul Gère maar al te goed hoe hard de muziek in de Tilburgse poptempel vaak staat. "Daar hebben ze een gigantische geluidsinstallatie, die constant 104 decibel geeft. Het blijft allemaal binnen de richtlijnen, maar je kunt elkaar niet meer verstaan. Wil je iets tegen iemand zeggen, dan moet je echt in diens oor schreeuwen." En dus besloten Wim en zijn maten het zelf net even anders aan te pakken. "Het is toch gek als we allemaal oordoppen in moeten doen, omdat het geluid zo hard staat? Dan schiet je volgens mij je doel voorbij. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het geluid wat zachter te zetten."

"Het hoeft ook echt geen praatcafé te worden, hè."