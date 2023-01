Topdrukte bij hoorwinkels: jongeren willen tinnitus met carnaval voorkomen

Met carnaval voor de deur is het bij de hoorwinkels drukker dan normaal. Vooral bij jongeren is gehoorbescherming in trek. De oordoppen, al dan niet op maat gemaakt, zijn bij sommige winkels niet aan te slepen. "Zeker mensen die vaak op stap gaan of festivals bezoeken, raad ik op maat gemaakte bescherming aan."

Bijna iedereen kent het wel tijdens carnaval. Optochtje hier, café daar met de carnavalsmuziek die de vloer laat trillen. Dat is natuurlijk hartstikke gezellig, maar het geluid staat vaak zo hard dat er een kans op gehoorbeschadiging is. Met name jongeren zijn zich bewust van dat risico en weten de weg naar de audiciens goed te vinden. Carla Vermeer van Brabant Oor in Waalwijk: "Vanmorgen had ik nog een meisje dat voor een feest oordoppen had gehaald. De muziek stond continu harder dan 100 decibel en nu kwam ze om doppen op maat te laten maken." De hoorwinkel merkt goed dat het drukker is rond carnaval. Dat geldt ook voor Beter Horen in de regio Eindhoven. Frank van de winkel in Best: "Hier zien we vooral dat ouders universele doppen voor hun kinderen halen met carnaval." Zijn Eindhovense collega Maureen merkt wel op dat wie nog oordoppen wil vóór carnaval is aangewezen op universele doppen. "Door leveringsproblemen van grondstoffen heb je nu voor op maat gemaakte exemplaren een wachttijd tot wel drie of vier weken."

"We zien hele vriendengroepen gehoorbescherming nemen."

Gehoorbescherming wint sowieso aan populariteit. Volgens Janien Walhout van Audinc Eindhoven duurt de piek al een heel jaar. "Niet alleen met carnaval. Mensen willen gewoon graag hun oren beschermen tijdens bijvoorbeeld concerten. We zien ook dat er meer mensen tegelijk oordoppen laten aanmeten. Dan komen ze echt als vriendengroep." Daar zijn ook de kno-artsen in de Brabantse ziekenhuizen blij mee. Vorig jaar september pleitte de voorzitter van de Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde al voor een verlaging van het maximale geluidvolume op festivals en discotheken. Volgens een convenant is er nu een norm van 103 decibel, maar de World Health Organisation is een maximum van 100 decibel de bovengrens. En dat is mét oordopjes in. Ook tijdens de carnaval wordt het geluidsniveau dat schade kan toebrengen regelmatig overschreden, zegt kno-arts Jan Pieter de Mönnink van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. "Als je met een pieptoon in je oor naar huis gaat of zelfs de volgende dag nog last hebt, is dat een teken dat het geluid te hard was voor jouw oren. Als dat vaker voorkomt is er meer kans op blijvende gehoorschade."

"Carnaval kan qua geluid beschouwd worden als een festival."

De kno-arts adviseert zijn patiënten altijd om gehoorbescherming te dragen bij lawaaiige apparaten of festivalbezoeken. "Carnaval kan qua geluid beschouwd worden als een festival." Het Amphia Ziekenhuis in Breda ziet duidelijk meer gevallen van tinnitus en gehoorschade na carnaval. "Het zijn er wel minder dan na oud en nieuw", zegt een woordvoerder. Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zien zo'n piek niet. Er is veel keuze qua gehoorbescherming. Iedereen kent de wat lompe schuimrubberen staafjes, maar voor twee tientjes heb je al zoiets als je koptelefoonoortjes. Wie op maat gemaakte oorstukken wil, is al snel over de honderd euro kwijt, maar dit beschermt wel beter. Je kan dan soms ook kiezen hoeveel decibel en op welke toonhoogten je demping wil.