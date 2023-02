Gloednieuw carnavalsnummer van Gullie en Lanterfantje in de ban op Spotify

Dikke teleurstelling bij carnavalsartiesten Gullie en Lanterfantje. Nog geen dag nadat de zanger met de indrukwekkende dreadlocks uit Den Bosch en het dj-duo uit Tilburg hun feestplaat 'Ladders Zat' lanceerden, is het nummer al verwijderd van Spotify.

Het nummer is een parodie op 'Ladada (Mon Dernier Mot)' van zanger Claude. De drie vrienden besloten er een leutige draai aan te geven voor komende carnaval, maar platenmaatschappij Cloud 9 heeft het nummer nu offline laten halen op streamingsdiensten als Spotify. Op YouTube en TikTok is 'Ladders Zat' nog wel gewoon te beluisteren.

"We snappen er niks van", vervolgt de Tilburger. "We hebben alles netjes geregeld, volgens de regels. Zo stonden de platenmaatschappij en de oorspronkelijke schrijvers ook op de uitgave, zodat ze netjes betaald kregen als het liedje gedraaid werd."

"Aan het eind van de middag kregen we opeens een bericht dat ons liedje van Spotify is gehaald", vertelt Thomas van Groningen, dj bij Lanterfantje. "Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Het is nog een kleine twee weken voordat carnaval losbarst en dan wil je natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen je nummer horen."

Thomas vermoedt dat de platenmaatschappij niet gecharmeerd is van het feit dat het een carnavalsnummer is geworden. "Het is een parodie, en we denken dat daar de pijn zit."

Donderdag gaan de drie in gesprek met Cloud 9. Ze hopen dat het liedje weer toegelaten zal worden op Spotify. "We houden ons aan alle regels, coveren en parodiëren mag. En het hoort ook bij carnaval, ik hoop dat ze dat begrijpen."

"Het is al jaren traditie dat bestaande liedjes in een carnavalsjasje worden gehesen door feestartiesten", zegt Thomas. "Ook Gullie heeft al verschillende hits gecoverd, en daar nooit problemen mee gehad. Het hoort er gewoon bij."

Ban of niet, Gullie en Lanterfantje zijn volop geboekt tijdens carnaval. De Bosschenaar heeft 28 shows in Brabant, de dj's van Lanterfantje staan 15 keer op de bühne. "We gaan ervoor zorgen dat 'Ladders Zat' overal te horen is."