Café krijgt steeds meer klanten door goedkoop Duits bier: 'Massa is kassa'

Café De Nachtegaal in Uden, dat sinds 1 januari goedkoop Duits bier tapt, krijgt steeds meer klanten door die stunt. "Wij zagen het aantal klanten de laatste weken met zeker veertig procent stijgen", zegt kroegbaas Anke Wijdeven. Volgens haar zijn het voor een deel nieuwsgierigen, maar blijven de meeste nieuwe klanten terugkomen.

Over de smaak van het Duitse pilsje krijgt Anke alleen maar positieve reacties. "Ze vinden het allemaal lekker. Nieuwe klanten komen uit nieuwsgierigheid proeven, ze kijken eerst nog even de kat uit de boom. Maar uiteindelijk komen ze met vrienden terug omdat het ze goed bevalt."

Aanvankelijk moest Anke steeds naar Duitsland om het bier zelf te importeren, maar inmiddels heeft de Udense slijter House of Beers besloten om het bier te gaan importeren. "Hoe mooi is dat? Ik hoef er zelfs niet meer voor naar Duitsland te rijden", zegt Anke.

Over media-aandacht heeft café De Nachtegaal niet te klagen. Nadat Omroep Brabant als eerste het nieuws over het goedkope Duitse bier bracht, volgden landelijke nieuwsmedia zoals NOS, RTL en Hart van Nederland. Het gevolg: uit heel Nederland kwamen reacties van kroegen die ook interesse hadden om over te schakelen op Duits bier. Anke weet dat cafés in onder meer Aarle-Rixtel en Langenboom ook serieus aan het bekijken zijn of ze kunnen overstappen op goedkoper bier uit Duitsland.

Overigens kan niet iedere kroegbaas zomaar bier van een andere brouwerij gaan tappen. Veel horecaondernemers huren het pand van de brouwerij en zitten daarom contractueel vast aan het biermerk van de pandeigenaar. Voor café De Nachtegaal geldt dat niet, omdat dat een eigen pand heeft.

Voor carnaval verwacht het Udense café topdrukte: "Wij hebben zaterdag en maandag live muziek en ons goedkope bier. Het is hier net als bij Gillis, massa is kassa."