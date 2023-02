Carnavalskraker van burgemeesters Han en Frank: 'We zijn dikke matties'

De Deurzakkers en de Gebroeders Ko hebben er twee kleurrijke collega’s bij. Het veelbelovende duo De Kettinkskes heeft met het nummer ‘Kom West’ naar eigen zeggen goud in handen. De zangers Han van Midden en Frank Petter beleven met de carnavalskraker hun artiestendebuut. Beiden genieten al enige bekendheid als burgemeesters van respectievelijk Roosendaal en Bergen op Zoom

Het aanstekelijke deuntje hebben ze geleend van de Pet Shop Boys. Het meezingrefreintje doet de rest. En als de burgervaders de microfoon in de hand nemen, is het niet zo verwonderlijk dat hun lied een ode is aan West-Brabant is. Volgens Frank ‘the place to be’. Bekijk hieronder de videoclip van De Kettinkskes.

De traditionele rivaliteit tussen ’t Krabbegat en Tullepetaonestad hebben de twee tijdens de opnames voor de videoclip heel even opzij gezet: “De Geit van Mie d’n Os en op de Markt een Tullepetaon. Laten we ze koesteren, dat is waar wij voor staan”, zingen ze luidkeels terwijl de camera draait.

"Wij zijn gewoon dikke matties tegenwoordig."

Han: “Kijk, tijdens carnaval lusten de Krab en de Tullepetaon elkaar rauw en dat moet natuurlijk zo blijven. Maar wij zijn gewoon dikke matties tegenwoordig. Dat is weleens anders geweest in het verleden.” “Ja, soms klonk het een beetje vals”, knikt Frank instemmend. “Maar nu is het weer loepzuiver”, lacht Han die ook grotendeels de liedtekst schreef. De vocale talenten trekken voor de videoclip alles uit de kast. Na de polonaise en het huppeldansje haken ze vrolijk de armen in elkaar. Dan klinkt voor de zoveelste keer het refrein dat dagen lang niet meer uit je hoofd gaat: “Kom West, het is leutig hier. Kom West, wij zijn blij en fier!”

"Het is hier gewoon ontzettend leutig."

“Zingen doe je wat je niet zeggen kan. We willen met het nummer aandacht vragen voor deze fantastische regio met fijne mensen en een mooie omgeving”, aldus Frank. “En we hebben hier het lekkerste worstenbrood. Je zou wel gek zijn om in het oosten te blijven wonen. Het is hier gewoon ontzettend leutig”, valt Han hem bij. Volgende week wordt in Tullepetaonestad en in ’t Krabbegat de scepter gezwaaid door de prins. Han en Frank verruilen hun ‘kettinkskes’ vier dagen voor de boerenkiel. Frank: “Kunnen wij mooi op tournee Han. Hoe westelijker, hoe beter.” Op onze speciale carnavalspagina vind je alles over carnaval in Roeptoetgat.