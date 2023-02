Carnavalslied 'Ladders Zat' moet offline omdat het over alcohol gaat

Het carnavalsliedje Ladders Zat van Gullie en Lanterfantje moet alsnog offline gehaald worden. Tijdens een gesprek zijn de artiesten en platenmaatschappij Cloud 9 er donderdag niet samen uitgekomen. Volgens Cloud 9 dat de originele versie uitbracht, komt dat met name door het thema alcohol drinken.

“Ja, dat vinden we erg jammer”, zegt Lanterfantje-dj Thomas van Groningen. “We doen dit omdat we carnaval een warm hart toedragen. We willen dat er tijdens het grootste volksfeest van het jaar leuke carnavalsliedjes te draaien zijn. Het is jammer dat deze platenmaatschappij er anders over denkt.”

Van Groningen hoopt alsnog dat ‘alle dj’s van Brabant het liedje gewoon blijven draaien tijdens carnaval’. Het nummer is een parodie op 'Ladada (Mon Dernier Mot)' van zanger Claude. De Nederlandse artiesten besloten er een leutige draai aan te geven voor komende carnaval.

Alcohol

Platenmaatschappij Cloud 9 heeft het nummer al van Spotify laten verwijderen. Op sommige platformen, waaronder YouTube en TikTok, is 'Ladders Zat' nog te beluisteren, maar volgens Cloud 9 is ‘overal het verzoek ingediend om het nummer offline te halen’.

In een reactie legt Cloud 9 uit dat dat nieuwe thema niet wordt gewaardeerd door de rechthebbenden, zoals de producers en de schrijvers van het origineel. De platenmaatschappij ontkent dat het niet wil dat het nummer gebruikt wordt als carnavalslied.

“We snappen de teleurstelling. Toch heeft het niets met carnaval te maken. Het gaat ons over het thema van drinken van alcohol. De tekst is aangepast zonder dat er toestemming is gevraagd. Daarom zijn we ervoor gaan liggen”, aldus een woordvoerder.

LEES OOK: Gloednieuw carnavalsnummer van Gullie en Lanterfantje in de ban op Spotify