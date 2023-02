Het hele huis vol hulpgoederen: 'De kinderen moeten buiten spelen'

Terwijl de hulpverlening in Syrië heel moeizaam op gang komt na de aardbeving van maandag, komen Brabanders in actie. Hester, Mohammed en Marianne zamelen in hun huis spullen in voor Syrische slachtoffers van de aardbeving. "Van de week kwam een Syrische man koekjes brengen. Helaas krijgen we voedsel niet over de grens, maar het is zo'n mooi gebaar."

De Stichting Help Syrië zet zich al ruim tien jaar in voor de vluchtelingen in dat land. Marianne Verhagen uit Sprang-Capelle sloot zich twee jaar geleden bij de organisatie aan. “Het is gek genoeg begonnen met mijn breiclubje. Toen mijn hele familie genoeg breiwerkjes had, gingen we op zoek naar een goed doel om spullen voor te maken.” Marianne zamelt heel het jaar spullen in, maar sinds de aardbeving staat haar huis behoorlijk vol voor deze specifieke hulpactie.

“De stichting weet hoe het werkt, bij wie ze moeten zijn en via welke wegen.”

“Er komen constant mensen aan de deur en ik krijg heel veel telefoontjes van mensen die wat willen brengen.” Inmiddels heeft ze zo’n dertig zakken in haar slaapkamer liggen, van boodschappentassen tot containerzakken. “Mocht de nood aan de man zijn, dan leg ik alle zakken in mijn voortuin met een zeil eroverheen. Gelukkig blijft het de komende dagen droog.”

Ingezamelde spullen in slaapkamer van Marianne (privéfoto).

Stichting Help Syrië opereert vanuit Deventer en rijdt met een vrachtwagen door het land om bij alle inzamelpunten spullen op te halen. “Als het goed is, komen ze zaterdag weer langs.” Volgens Marianne heeft de stichting goede contacten in Syrië, ze rijden al jaren naar het door oorlog verscheurde land om goederen te brengen. “Ze weten hoe het werkt, bij wie ze moeten zijn en via welke wegen.”

“We kunnen inmiddels niet meer door de woonkamer heen."