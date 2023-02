Drankcontroles met carnaval zijn puur voor de veiligheid, zegt burgemeester

Het glas- en blikverbod in de Bredase binnenstad is puur en alleen bedoeld voor de veiligheid. Dat zegt burgemeester Paul Depla. Het nieuws dat beveiligers tijdens carnaval in de binnenstad gaan controleren of feestvierders zelf blikjes of flessen meebrengen, wekte bij sommigen de indruk dat het ook zou zijn bedoeld om de horecabelangen te beschermen. Die loopt immers veel inkomsten mis als carnavalsvierders zelf drank meebrengen.

Volgens burgemeester Depla klopt dat beeld niet. "Er werd de indruk gewekt dat we deze maatregel nemen om de horeca te ondersteunen, maar daar passen we echt de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet voor aan. Dit is puur en alleen voor de veiligheid." Volgens Depla komt de vraag om het nieuwe beleid voor een groot deel vanuit de politie. “We zien dat glas en blik de afgelopen jaren een steeds groter probleem voor de veiligheid veroorzaken. Mensen stappen erin of het wordt zelfs gebruikt als wapen. Ik ben daarom blij dat wij nu een glas- en blikverbod in de openbare ruimte kiezen.”

"We doen dit écht voor de veiligheid."

Toch hoeven we volgens de burgemeester niet bang te zijn dat de Bredase binnenstad wordt afgeschermd met strenge toegangspoorten. "De handhaving van de openbare orde ligt in eerste instantie bij de boa's, de politie en beveiligers. Door dit verbod kunnen zij nu ook extra controleren op meegebrachte drankjes." Boa's en agenten kunnen carnavalsvierders op straat vragen blikjes en flessen in te leveren, de beveiligers doen dat bij de horeca. De nieuwe aanpak die op maandag door de Bredase horeca naar buiten werd gebracht, zorgde voor commotie bij de politievakbonden. Zij vreesden voor veel extra werk om te voorkomen dat de horeca inkomsten misloopt. Maar daar is volgens Depla geen sprake van: "We doen dit écht voor de veiligheid." Volgens hem heeft juist de politie ook om deze maatregel gevraagd.

"Dan denk ik: op welke planeet leven zij?"