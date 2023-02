Dit is waarom dorp aan A50 boos is: ‘Dertig meter led-mast is overlast’

Elke automobilist die de afgelopen tijd over de A50 van Veghel naar Eindhoven is gereden, heeft een spandoek met leuzen zien hangen. Met een enorme hoogwerker laat Willem Smits iedere dag bij Eerde een andere slogan boven de snelweg zweven. Hij wil zo voorkomen dat er op die plek een enorme reclamemast komt.

Er zou daar bij Eerde een dertig meter hoge digitale reclamezuil moeten komen. Smits is niet de enige tegenstander ook veel andere inwoners van Eerde zien de zuil niet zitten. Ze zijn bang dat het door de reclamezuil nooit meer donker wordt in het dorp. “We hebben gekeken hoe dat er op andere plekken uitziet. En iedereen staat ervan te kijken dat zo’n paal in een buurtschap mag komen.”

Volgens Willem Smits wordt het woongenot van de Eerdenaren ieder jaar minder. “De snelweg is altijd een grens geweest tussen industrie en het buitengebied hier. Er kwam al steeds meer verlichting op de panden en nu komen er tien schepjes bovenop. Met twee schermen van honderd vierkante meter per stuk.”