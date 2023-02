Michael van Gerwen ondanks torenhoog gemiddelde onderuit in Premier League

Michael van Gerwen heeft ook het tweede toernooi van de Premier League darts niet kunnen winnen. De Vlijmenaar sneuvelde donderdagavond in de halve finale. Gerwyn Price was te sterk voor hem. De Premier League is een competitie waaraan de acht beste darters van de bond PDC meedoen.

Van Gerwen was de avond nog goed begonnen met een 6-4 zege op de Belg Dimitri van den Bergh, maar tijdens het duel met Price moest hij de eerste leg, die hij zelf was begonnen, meteen prijsgeven.

'Michael overklaste me'

Die voorsprong hield Price vervolgens lang vast, ondanks een torenhoog gemiddelde van 110,75 per beurt van Van Gerwen. Maar in de tiende leg slaagde 'Mighty Mike' erin terug te breken. In de beslissende elfde leg leek Van Gerwen vervolgens op weg naar de zege, maar hij slaagde er niet in 56 uit te gooien. Daarna sloeg Price toe op dubbel 18.

De Welshman vroeg zich na afloop hardop af hoe hij dit duel alsnog had kunnen winnen. "Michael overklaste me", gaf Price na afloop toe. Hij bedankte het publiek dat hem over het dode punt had geholpen. "Ik heb nog niet mijn beste vorm te pakken, maar deze avond ging het wel beter. Hopelijk vind ik over een paar weken mijn beste vorm terug."

Deze Premier League-avond vormde in ieder geval een goede aanzet daartoe, want Price won uiteindelijk dit toernooi. De Welshman klopte de Engelsman Nathan Aspinall met 6-3.

Ranglijst

Op de ranglijst van de Premier League bezet Price de tweede plaats. Chris Dobey, die de vorige speelronde in Het Noord-Ierse Belfast verrassend won, staat eerste en Van Gerwen staat derde.

Komende week wordt de derde speelronde van de Premier League darts afgewerkt in het Schotse Glasgow. Dan neemt Van Gerwen het in de eerste ronde op tegen Aspinall.

