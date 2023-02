Flatbewoners geschokt na vondst dode vrouw: 'Ik vind het hier eng worden'

De vondst van een dode vrouw aan het Herodotusplein in Eindhoven heeft tot veel beroering geleid in de naastgelegen seniorenflat. In de flat wonen ouderen die zo nodig van verpleging of andere faciliteiten gebruik kunnen maken.

Voor de deur van de grote flat, die bekend staat als het Pieter Eiffhuis, ligt een grote parkeerplaats. Tussen de auto’s werd de vrouw vrijdagochtend gevonden. De flat is niet toegankelijk voor buitenstaanders, maar de parkeerplaats waar de dode vrouw werd gevonden is wel vrij toegankelijk.

"Ons mam vindt het eng op de parkeerplaats."

Op het parkeerterrein is de politie druk bezig met onderzoek. Ook in het parkje voor de deur van de flat hangen linten en doet de politie onderzoek. Wie de dode vrouw is, is nog onduidelijk en ook de bewoners van de flat hebben geen idee. Natascha Gerrits reed gelijk naar haar moeder toen het nieuws over de dode vrouw bekend werd. “Ik vond het gewoon lastig toen ze belde dat ze niet weg kon met de auto. Ons mam vindt het eng op de parkeerplaats. Het is hier slecht verlicht en daarom gaat ze ’s avonds liever niet naar buiten. Ze is behoorlijk ontdaan door de vondst van het lichaam.”

"Ik zag dat ze een laken over haar legden."

Ook Greet Kelder is duidelijk onder de indruk van wat er gebeurd is. Zij woont al jaren in de flat en is erg geschrokken. “Is het iemand van het Pieter Eiffhuis? Ligt die vrouw er al lang?”, vraagt ze zich af. “Ik vind het hier eng worden. Vorige week was er al een zwerver binnen en nu dit. ’s Avonds vind ik het hier ook niet prettig.” Een andere bewoner, Martin Groen, komt ook een kijkje nemen. Hij had al snel in de gaten dat het foute boel was op de parkeerplaats. “Ik zag dat ze een laken over haar legden. En toen kwam er een tent en nog een tent. Dan weet je dat het niet goed is.”

Foto: SQ Vision

