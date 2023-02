Veteranen zijn elkaars 'maatje voor een praatje' in Bergen op Zoom

“We hoeven ons niet groot te houden voor elkaar. Vaak hebben we aan een half woord genoeg.” De veteranen Michel Koster (46) uit Halsteren en Barry Snoeijers (49) uit Bergen op Zoom zijn sinds kort elkaars buddy’s. Beiden doen mee aan een proefproject van het Nederlands Veteranen Instituut.

“Ik dacht altijd dat ik een grote kerel was en dat mij niks kon gebeuren. Toch werd ik geconfronteerd met kanker en een lang proces met zware behandelingen. Wanneer dan de drukte wegvalt, kom je in stilte terecht. Dat is even fijn maar niet als het maanden duurt. Het project komt voor mij daarom precies op het goede moment”, vertelt Michel.

Michel werd als militair twee keer werden uitgezonden naar Bosnië. Na zijn laatste missie in 2000 leidde hij een druk bestaan in de burgermaatschappij. Hij werd zelfs directeur van zijn eigen bedrijf. Totdat hij twee jaar geleden getroffen werd door een acute vorm van leukemie.

Zijn ‘buddy’ en collega-veteraan Barry maakte in 2004 deel uit van de vredesmissie in Irak: “We hebben beiden een rugzak dus als ik binnenkom, zie ik al meteen hoe het gaat. We hoeven elkaar niks uit te leggen, want we hebben dezelfde ervaringen. Het is daarom eigenlijk meer een wisselwerking. De ene keer help ik Michel en op het andere moment geeft Michel mij een steuntje in de rug.”

Het ‘Buddysysteem Veteranen’ beleeft zijn landelijke primeur in Bergen op Zoom. “Ik kom al jaren over de vloer bij veteranen. Bij sommigen voelde ik dat mijn bezoekje voor ze het hoogtepunt van de week was. Ik wist dus dat hier een behoefte aan was”, aldus bedenker en initiatiefnemer Ad Potters van het veteraneninstituut. Hij schreef met steun van de gemeente vierhonderd veteranen aan in de regio.