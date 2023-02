Gasten van restaurant overmeesteren gewapende overvaller

Gasten van restaurant De Buffel aan het Dorpsplein in Best hebben vrijdagavond een overvaller overmeesterd die de zaak was binnengekomen en dreigde met een vuurwapen. Hij eiste geld.

De overval vond rond kwart over elf 's avonds plaats.

Kranig optreden

Door het kranige optreden van de gasten mislukte de overval. Ze slaagden erin de man vast te houden tot de politie aankwam. De overvaller is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek.

Tijdens de overval waren er tientallen mensen in het restaurant. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. "Want zo'n overval maakt veel indruk", legt een politiewoordvoerster uit.

Wapen

Het wapen waarmee de overvaller dreigde, is in beslag genomen. Er wordt onderzocht of het om een echt of een nepwapen gaat. Er werd tijdens de overval geen schot gelost.