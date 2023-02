112-nieuws: friettent in Best overvallen • gestolen auto's teruggevonden

13.18

In winkelcentrum Hoge Vucht in Breda is vanochtend een man gewond geraakt in de Albert Heijn. Hij was in de supermarkt bezig aan het dak en viel door het plafond een paar meter naar beneden. Het slachtoffer is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook de politie rukte met meerdere auto's en motoren uit om hulp te verlenen. Omdat het om een bedrijfsongeval gaat, wordt de Arbodienst ingelicht.