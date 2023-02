'Fraude bij notariskantoor Veldhoven: boekhouder nam drie miljoen mee'

Een boekhouder heeft miljoenen verduisterd bij een Veldhovens notariskantoor, is te lezen in het ED. Jarenlang sluisde de Nuenense adviseur en eigenaar van het bankroete Golfplaza meer dan drie miljoen euro van Notarishuys naar zijn eigen rekeningen.

Deze voormalig boekhouder en administrateur van Notarishuys Veldhoven gebruikte de zogeheten derdengeldenrekening jarenlang als flappentap. Veertien jaar lang kon de nu 53-jarige Nuenense ondernemer en financieel adviseur ongestoord zijn gang gaan. Hij reed onder meer in dikke Porsches en nam een keten van golfzaken over, weet de krant. Tot afgelopen zomer bij de Rabobank de alarmbellen afgingen. De bank informeerde het notariskantoor.

Derdengeldenrekening

Tussen 2008 en augustus 2022 drukte de man stelselmatig geld achterover. Hij werkte als administrateur voor het notariaat aan de Dorpstraat in Veldhoven en runde daarnaast nog een eigen financieel adviesbedrijf in Eindhoven. Het begon met kleine bedragen. Die bedragen werden groter en in 2020 verdwenen echt grote geldsommen van de rekening. Dat is ook het jaar dat de Nuenenaar Golfplaza overneemt, een Eindhovense keten van golfzaken.

In totaal drukte de Nuenenaar bij Notarishuys 3,1 miljoen euro achterover, is gebleken uit een eerste inventarisatie. Het gaat om geld van klanten dat bij de notaris op een derdengeldenrekening stond. Dat zijn vaak aanzienlijke geldsommen die daar vanwege bijvoorbeeld een onroerendgoedtransactie tijdelijk gestald worden. Het graaien uit zo’n rekening geldt als een doodzonde omdat juist die in belangrijke mate samenhangt met het vertrouwen in het notariaat.