Jessica kijkt niet op van dodelijk ongeluk: 'Hier wordt knoerthard gereden'

Jessica kijkt niet op van de dodelijke aanrijding op de Trentsedijk in Zeeland, waarbij vrijdagmiddag een 16-jarig meisje op een scooter om het leven kwam. "Er wordt hier soms knoerthard gereden", vertelt ze op de dag na de aanrijding.

"Mijn dochter kwam vrijdagmiddag rennend thuis na een speelafspraakje en zei dat er hier een ernstig ongeluk was gebeurd", herinnert Jessica zich. Vervolgens rende ze naar de plaats van de aanrijding.

Daar werd geroepen of iemand een AED in de buurt wist te vinden. "Toen ben ik die gaan halen bij de basisschool in 't Oventje. Maar toen we daarmee terugkwamen, had iemand anders er al één. Ze waren echt heel snel al aan het reanimeren."