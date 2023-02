Inval op woonwagenkamp en zoektocht met helikopters na schietpartij in Oss

Bij een schietpartij in Oss is zaterdagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer meldde zich daarna zelf bij de huisartsenpost aan de Gezondheidslaan. De politie zocht onder meer met twee helikopters naar de dader en deed een inval in een woonwagenkamp aan de Wapendrager. De dader is niet gevonden.

Rond kwart over twaalf werd het busje van het slachtoffer beschoten aan de Thorbeckestraat. De man reed met het busje met kogelgaten in de deur naar de huisartsenpost. Op het busje zaten ook bloedsporen, onder meer op de bestuurdersstoel. Het busje is meegenomen door een bergingsbedrijf en wordt nog verder onderzocht door de politie. Niet in levensgevaar

De man bleek een schotwond te hebben opgelopen, maar is niet in levensgevaar. Hij is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Later op de middag is een inval gedaan bij het woonwagenkamp De Wapendrager. De politie had concrete aanwijzingen dat de verdachte van het schietincident zich in een woning van dit kamp bevinden. Specialistische eenheden van de politie doorzochten de woning, maar troffen de verdachte niet aan.

Busje met kogelgaten aangetroffen Oss (Foto: Gabor Heeres / SQ Vision)